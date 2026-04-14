Uzak Şehir'in 57. bölümünde neler oldu? 58. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kanal D’nin ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir, 57. bölümüyle 14 Nisan Pazartesi akşamı izleyiciyle buluştu. İşte karakterler arasındaki gerilimin arttığı son bölümde yaşananlar ve yeni bölüm fragmanına dair tüm detaylar...
Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir, dün akşam yayınlanan son bölümünde karakterlerin sınırlarını zorlayan bir yol ayrımına sahne oldu. Cihan’ın Meryem’i koruma çabası, beklenmedik durumları ve geri dönülemez ayrılıkları beraberinde getirdi.
BORAN'IN TEHLİKELİ HAMLESİ
Cihan, Meryem’i içine düştüğü tehlikeli sarmaldan kurtarmaya çalışırken, attığı her adımın yeni bir krizi tetiklediğini fark etti. Meryem’in varlığı, yalnızca geçmişin üzerindeki perdeyi aralamakla kalmadı, bugünkü güç dengelerini de temelinden sarstı.
Bu kaosu kendi çıkarları için bir fırsata çeviren Boran, Meryem’i Alya’ya karşı bir koz olarak kullanmaya başladı. Sadakat’in desteğini arkasına almak isteyen Boran, hedefine ulaşmak için tehditkar bir tavır takınarak olayların seyrini değiştirdi.
MAHKEME SALONUNDA KARARLI BİR ANNE
Haftalardır beklenen Zerrin ve Demir’in boşanma davası nihayet görüldü. Mahkeme salonunda sergilediği kararlı duruşla dikkat çeken Zerrin, çevresindekilerin şaşkınlığına rağmen geri adım atmadı. Zerrin’i bu zorlu süreçte ayakta tutan tek motivasyon ise bebeğine kavuşma arzusu oldu. Aldığı kararın arkasında duran Zerrin için artık dönüşü olmayan bir yol başladı.
ALYA VE CİHAN ARASINDAKİ MESAFE KAPANIYOR MU?
Diğer yanda Cihan, Alya ile olan bağını korumak için yoğun bir çaba sarf etti. Cihan Deniz üzerinden kurulan yeni düzen, ikiliyi fiziksel olarak birbirine yakınlaştırsa da duygusal boşluklar varlığını korudu. Alya’nın mesafeli tavrı, yakınlaşmaya çalışan iki kalbin arasındaki en büyük engel olarak kalmaya devam etti.