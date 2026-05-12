Uzak Şehir'in 61. bölümünde neler oldu, 62. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Uzak Şehir, dün akşam 61. bölümüyle ekranlara geldi. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın başrollerini paylaştığı, usta oyuncularla genç yetenekleri bir araya getiren dizi, heyecan dolu sahneleriyle yine çok konuşuldu. Peki, Uzak Şehir'in 61. bölümünde neler oldu, 62. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...
Uzak Şehir 61. bölümünde yaralanan Cihan, pansuman için hastaneye giderken, Alya ve Deniz'in kaçırılması Albora'ya ateş gibi düştü.
Nare'yi kaybetmekten korkan Şahin, Sadakat'in de onayı ile karısının imzasını taklit etti ve operasyona onay verdi.
Yengesi ve yeğeninin başına gelenleri Kadir'den alan Kaya, Zerrin'i tembihleyip evden çıktı.
Nare'nin bebeğinin alındığını tesadüfen öğrenen Cihan, soluğu kardeşinin yanında aldı. Nare, kendine gelir gelmez bebeğini sorunca Şahin odada daha fazla duramadı.
Sadakat'in 'Alya ve Deniz'i bulmadan sakın dönme' diyerek gönderdiği Cihan, annesine söz verdi. Aynı dakikalarda Müjgan ise Cihan'ın Meryem'e kalması için dua ediyordu...
Alya, Deniz'in annesinin çantasından alıp sakladığı telsiz sayesinde Cihan'a ulaşmayı başardı.
Çıkan çatışma sonrası Alya ve Deniz, Nikola'nın adamları tarafından bir kez daha kaçırıldı.
Cihan ile Kaya tarafından takip edildiğini fark eden Alya, adamları etkisiz hale getirip Deniz'i kurtarmayı başardı, kendisi için ise yapacak bir şeyi yoktu.