Uzak Şehir’in Boran’ı Burç Kümbetlioğlu diziye veda mı ediyor?

Uzak Şehir, ikinci sezonuyla Kanal D ekranlarına gelmeye devam ediyor. Pazartesi akşamlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Uzak Şehir, yaz sezonuyla ekranlara veda etmeye hazırlanıyor.

İKİNCİ SEZONDA VEDA EDECEK İSİM

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, ikinci sezonun ardından diziye veda edecek isimler belli oldu. Kulislerde sızan bilgilere göre, geldiği günden beri izleyicinin gitmesini istediği karakter Boran, Uzak Şehir’e veda edecek. İkinci sezonun finalinde iddia edilene göre Uzak Şehir’in Boran’ı Burç Kümbetlioğlu diziye veda edecek.