Uzak Şehir'in ekrana dönüş tarihi belli oldu

Başrollerini Ozan Akbaba ile Sinem Ünsal’ın paylaştığı dizinin tekrar bölümleri 28 Temmuz Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün 14.00'te Kanal D'de ekrana gelecek. Fenomen dizi, Kanada’dan Mardin’e uzanan hikayeyi özleyenleri ekran başına davet ediyor.

“ÇOK ÖZLEDİK”

Çekimlerine Mardin Midyat’ın ev sahipliği yaptığı, iddialı oyuncu kadrosu, güçlü hikayesi ve tarih kokan atmosferiyle pazartesi günlerinin vazgeçilmez dizisi Uzak Şehir, hafızalardan silinmeyecek bölümleriyle yeniden ekranda olacak. Tekrar bölümleri 28 Temmuz Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün yayınlanacak dizinin hayranları haberi coşkuyla karşıladı. Sosyal medyada “Uzak Şehir'i çok özledik”, "Çok güzel haber” yorumları yapıldı.

YILDIZ KADRO

Uzak Şehir'in güçlü oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi isimler yer alıyor.

Uzak Şehir 28 Temmuz Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün 14.00'te Kanal D'de ekrana gelecek.