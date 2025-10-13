Uzak Şehir'in Sadakat Albora'sından itiraf
Uzak Şehir dizisinde 'despot hanımağa' kimliğiyle izleyicinin karşısına çıkan Sadakat Albora'ya hayat veren usta oyuncu Gonca Cilasun, karakterine olan bakış açısını ve rolüne nasıl hazırlandığını anlattı.
Kanal D’nin yeni bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşacak olan dizisi Uzak Şehir’in despot hanımağası Sadakat Albora’ya hayat veren Gonca Cilasun, karaktere bakışını anlattı.
“Sadakat o kadar da kötü sayılmaz” diyerek ters köşe yapan usta oyuncu, “Evet, bazı şeyleri yanlış yapıyor olabilir ama kötü bir kadın değil. Çocukluğunun hikâyesine sahibim. Neler yaşadığını biliyorum. Sadakat’i kimsenin incitmesine izin veremem. Sadakat benim kızım” diye konuştu.
Cilasun, kendisine önce Fidan rolünün teklif edildiğini, Sadakat’i kendisinin seçtiğini de açıkladı.
Kendisini “Sadakat Albora’yla taban tabana zıt bir kadın” olarak tanımlayan Gonca Cilasun, “Tam da bu yüzden zaten Sadakat olmak istedim. Bu bende olmayan bir şey, çok kıymetli bir hazine gibi Sadakat” ifadesini kullandı. Başarılı oyuncu, Hakan Gence’ye verdiği röportajda bir de itirafta bulundu.