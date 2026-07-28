Uzak Şehir'in Şahin'i Alper Çankaya, Sevdiğim Sensin dizisine dahil oldu

İki sezon boyunca "Uzak Şehir" dizisinde Şahin rolüne hayat veren Alper Çankaya sezon finalinde vurularak diziden ayrıldı. Son dönemde dizideki rol arkadaşı Yaren Güldiken ile yaşadığı aşkla da gündeme gelen Çankaya'ya teklif yağıyordu.

ALPER ÇANKAYA'NIN YENİ DİZİSİ BELLİ OLDU

İki sezon boyunca “Uzak Şehir” dizisinde Şahin rolüne hayat veren Alper Çankaya’nın yeni adresi belli oldu.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Alper Çankaya (@alpercaxn)'in paylaştığı bir gönderi

SEVDİĞİM SENSİN KADROSUNA KATILDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Çankaya yine Ay Yapım'ın başka bir dizisiyle anlaştı ve Star TV’nin perşembe akşamlarına damgasını vuran dizisi “Sevdiğim Sensin”in kadrosuna katıldı.

Yaz döneminde Ay Yapım’ın Netflix için çektiği, Onur Saylak’ın yönettiği “Eve Giden Yol” dizisinde oynayan Çankaya’nın Sevdiğim Sensin’deki rolüyle ilgili detaylar merak konusu oldu.