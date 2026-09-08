Vanlı Kara Haydar kimdir, ne iş yapıyor? Çağla Öz'ün eşi Kara Haydar kaç yaşında, nereli?
Sosyal medya fenomeni Çağla Öz ile "Kara Haydar" lakabıyla tanınan Vanlı iş insanı Haydar Kara, İstanbul'da düzenlenen görkemli bir organizasyonla evlilik yolunda ilk adımı attı. Lüks bir otelde gerçekleşen nişan töreni, özellikle takı merasimindeki şaşaalı görüntüler ve sosyal medyada viral olan karelerle magazin gündemine oturdu. Törenin ardından gözler ünlü fenomenin nişanlısına çevrildi. Peki, Haydar Kara kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?
Sosyal medyada geniş yankı uyandıran nişan töreni sonrası Çağla Öz ve “Kara Haydar” olarak bilinen Kara Haydar, magazin ve dijital platformlarda en çok konuşulan isimler arasına girdi.
ÇAĞLA ÖZ'ÜN EŞİ HAYDAR KARA KİMDİR?
Sosyal medya fenomeni Çağla Öz’ün nişanlısı olarak gündeme gelen Kara Haydar, kamuoyunda “Kara Haydar” lakabıyla tanınmaktadır. Vanlı bir iş insanı olduğu belirtilen Kara’nın, özellikle iş dünyası ve sosyal çevrelerde aktif olduğu ifade edilmektedir.
Kamuoyuna yansıyan bilgilerde Kara’nın Van ve Dubai bağlantılı ticari faaliyetleri bulunduğu öne sürülmektedir. Ancak bu faaliyetlerin kapsamına dair net ve doğrulanmış bir veri yer almamaktadır.
KARA HAYDAR NE İŞ YAPIYOR?
Kara’nın iş hayatına ilişkin bilgiler ağırlıklı olarak sosyal medya içerikleri ve çeşitli iddialar üzerinden şekillenmektedir. Kamuya açık kaynaklarda yer alan paylaşımlara göre, iş insanı kimliğiyle bilinen Kara’nın farklı sektörlerde girişimlerinin olduğu belirtilmektedir.
Bunun yanı sıra, Kara Haydar’ın tanıtım, yatırım ve marka yönetimi gibi alanlarda da aktif rol aldığı öne sürülmektedir. Ancak tüm bu bilgiler doğrulanmamış sosyal medya iddiaları kapsamında değerlendirilmektedir.