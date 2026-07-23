Esra Erol'un sunumuyla ekranlara gelen Var Mısın Yok Musun yarışmasında bu kez Dilara'nın heyecan dolu mücadelesi izleyiciyle buluştu. Yarışma boyunca açılan kutular ve bankadan gelen teklifler dikkatle takip edilirken, Dilara'nın verdiği kararlar da merak konusu oldu. Bölümün ardından yarışmacının kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve yarışmadan ne kadar kazanç elde ettiği araştırılmaya başlandı. Peki, Var mısın Yok musun Dilara kimdir? Var mısın Yok musun Dilara kaç TL kazandı ne kadar aldı?

VAR MISIN YOK MUSUN DİLARA KİMDİR?

Dilara Kaya 28 Ekim 1999 doğumludur. Dilara Kaya aslen Zonguldak’lıdır. Ailenin tek çocuğudur. Küçüklüğünden beri müzikle bağ kuran Dilara Kaya, yan flüt alanında kendini geliştirdi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’nde müzik eğitimini yarıda bıraktı. Özel bir Üniversitede Müzik Öğretmenliği eğitimini aldı. Dilara, bir televizyon kanalında içerik üreticiliği yaparak iş hayatına atıldı. Özel bir ajansta skeçler yazıp kendi içeriklerini üretmeye devam ediyor.

VAR MISIN YOK MUSUN DİLARA NE KADAR ALDI?

Akşamın ilerleyen saatlerinde belli olacak sonuçla birlikte yarışmacının bankanın teklifini kabul edip etmediği ve kasasında kalan büyük ödül miktarı netleşecek. İzleyiciler nefeslerini tutmuş durumda beklerken, Dilara'nın yarışmadan yüksek bir ödülle ayrılıp ayrılmayacağı merakla takip ediliyor.Var mısın Yok musun Dilara 425.000 TL kazandı.