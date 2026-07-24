Var Mısın Yok Musun Hülya neden yok? Programdan ayrıldı mı elendi mi?

ATV ekranlarında yayınlanan Var Mısın Yok Musun'un bugünki bölümünde Hülya Fazla'nın olmaması dikkat çekti. Yarışmanın takipçileri, "Hülya neden yok?", "Programdan ayrıldı mı?" ve "Geri dönecek mi?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı.

HÜLYA FAZLA NEDEN YOK?

Esra Erol, yayın sırasında yaptığı açıklamada Hülya Fazla'nın özel nedenler dolayısıyla yarışmadan ayrıldığını duyurdu. Programda ayrılığın nedenine ilişkin detaylı bir açıklama yapılmazken, kararın tamamen kişisel sebeplerden kaynaklandığı ifade edildi.

HÜLYA FAZLA VAR MISIN YOK MUSUN'A GERİ DÖNECEK Mİ?

Hülya Fazla'nın yarışmaya yeniden katılıp katılmayacağına ilişkin şu ana kadar program yapımcıları ya da Hülya Fazla ve program tarafından bir açıklama yapılmadı.