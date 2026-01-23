Veliaht 19. bölüm fragmanı yayınlandı
Perşembe akşamları Show TV'de izleyicilerle buluşan Faro imzalı iddialı yapım 'Veliaht', 18. bölümdeki büyük patlamaların ardından 19. bölüm fragmanıyla merak konusu oldu. Dizinin 19. bölüm fragmanı da yayınlandı.
Show TV'nin sevilen dizisi Veliaht 18.bölümü ile dün akşam ekranlara geldi.
VELİAHT SON BÖLÜMDE NE OLDU?
Zafer intikamı için Yahya ile Karslı ailesine çok tehlikeli bir oyun oynar. Zafer, Doğu Kapı'yı almak ve ismini geri kazanmak için Yahya ile geri dönülmez sonuçları olacak bir anlaşma yapar. Timur'un kimliğini öğrenen Yahya soğukkanlı davranıp akıllıca bir plan yapar.
Reyhan, Timur'la birlikte aşkları için önemli bir adım atarken Zülfikar'ın tehdidiyle yüzleşir. Derya evliliğinde yeni bir aşamaya geçerken hayatını altüst edecek bir haber alır. Timur, Reyhan konusunda çığırından çıkan Zafer'le birlikte tehlikeli bir yolculuğa çıkar.
Zülfikar'dan duyduklarıyla yıkılan Zafer intikamı için kendisi gibi yaralı olan çocukluk arkadaşı Yahya ile Karslı ailesine çok tehlikeli bir oyun oynar.