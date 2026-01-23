Veliaht 19. bölüm fragmanı yayınlandı

VELİAHT SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Zafer intikamı için Yahya ile Karslı ailesine çok tehlikeli bir oyun oynar. Zafer, Doğu Kapı'yı almak ve ismini geri kazanmak için Yahya ile geri dönülmez sonuçları olacak bir anlaşma yapar. Timur'un kimliğini öğrenen Yahya soğukkanlı davranıp akıllıca bir plan yapar.