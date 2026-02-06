Veliaht 20. bölümde neler oldu, 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
SHOW TV ekranlarında yayınlanan Veliaht, dün akşam Karslı Ailesi için büyük bir yıkımın yaşandığı yeni bölümüyle ekranlara geldi. Peki, Veliaht'ın 20. bölümde neler oldu, 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...
VELİAHT’IN 20. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?
Veliaht, dün akşam 20. bölümüyle ekranlara geldi. Karslı ailesi, Kars’ta yeni bir hayat kurmaya çalışırken geçimini sınır kaçakçılığıyla sağlamaya başlar.
Ancak attıkları her adımda Zahide’nin çıkardığı engellerle karşılaşırlar.
Reyhan, Karslı Ailesi’nin peynir dükkânının başına geçer. Aile, hayatta kalabilmek için ilk kez mecburen iş birliği yapmak zorunda kalır. Hamile olduğunu herkesten saklayan Derya, Yahya ile sarsıcı bir yüzleşme yaşar.
Kars, Karslı Ailesi için yeni bir başlangıçtan çok, geçmişle hesaplaşacakları ve ayakta kalmak için mücadele edecekleri zorlu bir sınav olur.