Veliaht dizisi 19 Mart Perşembe günü var mı? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Show TV ekranlarında perşembe akşamları izleyiciyle buluşan Veliaht dizisinin 19 Mart Perşembe günü yayın akışında yer almaması, dizinin takipçilerini meraklandırdı. Akın Akınözü ve Serra Arıtürk’ün başrollerini paylaştığı yapımın final öncesi verdiği bu zorunlu aranın nedeni ve 26. bölüm tarihi belli oldu. İşte detaylar...
Show TV’nin heyecanla takip edilen yapımı Veliaht, takipçilerini final öncesi merak dolu bir bekleyişle baş başa bıraktı. 19 Mart akşamı yayın akışında dizinin yeni bölümüyle karşılaşmayan izleyiciler, "Veliaht bu hafta neden yok?" sorusuna yanıt aradı. Akın Akınözü ve Serra Arıtürk’ün başrollerini paylaştığı hikayenin 26. bölüm takvimi ise netlik kazandı.
VELİAHT'IN YENİ BÖLÜMÜ 19 MART PERŞEMBE AKŞAMI NEDEN YAYINLANMIYOR?
Veliaht dizisinin bu hafta izleyiciyle buluşmamasının arkasındaki neden, televizyon kanallarının özel gün takvimine dayanıyor. Yapımın yeni bölümünün, Arefe Günü olması sebebiyle Show TV yayın akışından çıkarıldığı öğrenildi. Bu durumun diziyle ilgili kalıcı bir değişiklik ya da iptal kararı olmadığı, yalnızca özel takvim kaynaklı bir erteleme olduğu belirtildi.
VELİAHT'IN FİNAL BÖLÜMÜ (26. BÖLÜM) NE ZAMAN?
Dizinin takipçilerinin merakla beklediği haber ise yayın tarihiyle ilgili oldu. Ekran yolculuğunu noktalamaya hazırlanan Veliaht, final bölümü olan 26. bölümüyle 26 Mart Perşembe akşamı Show TV ekranlarında olacak.
SON BÖLÜMDE (25. BÖLÜM) NELER OLMUŞTU?
Dizinin son yayınlanan bölümünde tansiyon oldukça yükselmişti. Yıllardır gizlenen sırların gün yüzüne çıkması, hem holding içindeki güç savaşlarını sertleştirdi hem de karakterler arasındaki dengeleri kökten değiştirdi. Özellikle kritik kanıtların beklenmedik bir ismin eline geçmesi, hikayenin merkezindeki imkansız aşkı ve dostlukları büyük bir sınavla karşı karşıya bıraktı.
Ekranlara veda etmeye hazırlanan Veliaht, tüm soru işaretlerini 26 Mart akşamı final bölümüyle yanıtlayacak.