Veliaht dizisi 19 Mart Perşembe günü var mı? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

VELİAHT'IN YENİ BÖLÜMÜ 19 MART PERŞEMBE AKŞAMI NEDEN YAYINLANMIYOR?



Veliaht dizisinin bu hafta izleyiciyle buluşmamasının arkasındaki neden, televizyon kanallarının özel gün takvimine dayanıyor. Yapımın yeni bölümünün, Arefe Günü olması sebebiyle Show TV yayın akışından çıkarıldığı öğrenildi. Bu durumun diziyle ilgili kalıcı bir değişiklik ya da iptal kararı olmadığı, yalnızca özel takvim kaynaklı bir erteleme olduğu belirtildi.