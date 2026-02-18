Veliaht dizisi final mi yapıyor?

Akın Akınözü ile Serra Arıtürk’ün başrollerini paylaştığı Veliaht dizisi, ekran yolculuğuna iddialı bir başlangıç yapmasına rağmen reytinglerde beklenen istikrarı yakalayamadı. Bu durum, sosyal medyada dizinin final yapacağı yönündeki iddiaların giderek artmasına neden oldu.

BİRSEN ALTUNTAŞ AÇIKLADI

Kars’ta çekimleri devam eden diziyle ilgili “erken final” söylentileri gündemi meşgul ederken, merak edilen soruya yanıt televizyon kulislerinin güvenilir ismi Birsen Altuntaş’tan geldi.

"FİNAL KARARI YOK"

Altuntaş, X hesabından bir takipçisinin sorusunu yanıtlayarak final iddialarını net bir dille yalanladı. Deneyimli gazeteci açıklamasında, “Yok canım, şu an alınmış bir final kararı yok. Olsa zaten ben yazarım. Bu haftaya da bakılır. Reytingler kötü giderse duruma göre karar verilir. Maçlara denk geliyor tabii…” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamayla birlikte Veliaht’ın akıbeti şimdilik reyting performansına bağlı olarak şekillenecek gibi görünüyor.