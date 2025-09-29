Veliaht dizisinin 4. bölümünden yeni fragman

Yayınlanan ön izlemede Timur, dostu Yusuf'u rehin alan Vezir'e, onu bırakması için yalvarırken; Vezir ise Yusuf'un Timur'un yerini nasıl öğrendiğini anlamaya çalışıyor. Timur hiç beklemediği bir kimliğin içine sürüklendiğini ve artık geri dönülemez bir yolda olduğunu bildiğinden Yusuf'u korumak için silahı kendi başına doğrulturken yayınlanan ön izlemeyle yeni bölümde yaşanacaklara dair heyecanı artıyor.