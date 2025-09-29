Veliaht dizisinin 4. bölümünden yeni fragman

SHOW TV'nin çok konuşulan dizisi 'Veliaht'ın 4. bölümünde neler yaşanacak? 'Veliaht'ın 4. bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı.

SHOW TV'de ekranlara gelen, FARO ile Gold Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği 'Veliaht'ın 4'üncü bölümünden bir ön izleme sahnesi yayınlandı.

Heyecanla beklenen yeni bölümde Timur'un Yusuf için aldığı tehlikenin nelere sebep olacağı merak uyandırıyor. 

Yayınlanan ön izlemede Timur, dostu Yusuf'u rehin alan Vezir'e, onu bırakması için yalvarırken; Vezir ise Yusuf'un Timur'un yerini nasıl öğrendiğini anlamaya çalışıyor. Timur hiç beklemediği bir kimliğin içine sürüklendiğini ve artık geri dönülemez bir yolda olduğunu bildiğinden Yusuf'u korumak için silahı kendi başına doğrulturken yayınlanan ön izlemeyle yeni bölümde yaşanacaklara dair heyecanı artıyor.

