'Veliaht' dizisinin 5. bölümünden ilk tanıtım yayınlandı
SHOW TV'nin yeni dizisi 'Veliaht'ın beşinci bölümünden ilk tanıtım paylaşıldı. Yeni bölümde Timur’un vurulmasının ardından neler yaşanacağı ise büyük bir merakla bekleniyor...
SHOW TV'nin FARO ve Gold Yapım imzalı yeni dizisi 'Veliaht'ın beşinci bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Heyecanla beklenen yeni bölümde Timur kendisini Zülfikar Karslı için feda ediyor.
Zülfikar Karslı’nın hastalığının ağırlaşması, Karslı ailesinde fırtınaları beraberinde getiriyor. Ölümle burun buruna olsa da otogarının hakimiyetini kaybetmek istemeyen Zülfikar, büyük savaşın fitilini ateşliyor.
Zülfikar Ağa’ya doğrultulan tetiğin sonunda vurulan Timur oluyor. Zorla veliaht ilan edilen Timur’un bu fedakârlığı, sadakatini bir kez daha kanıtlıyor.