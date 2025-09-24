Veliaht dizisinin üçüncü bölümünden yeni fragman

SHOW TV'nin FARO ve Gold Yapım imzalı, izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi 'Veliaht'ın üçüncü bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı. Heyecanla beklenen yeni bölümde 'Timur'un veliaht 'Zafer Karslı' olarak ortaya çıkması tüm dengeleri değiştiriyor.