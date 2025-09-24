Veliaht dizisinin üçüncü bölümünden yeni fragman
SHOW TV'de yayınlanan 'Veliaht', üçüncü bölümü öncesinde tansiyonu yükselten yepyeni bir tanıtım daha yayınladı. Fragman, Yahya'nın Zülfikar'ın evine gelmesiyle gerilimin tırmandığını, bu duruma Zafer'in tepkisinin ise giderek büyüdüğünü gözler önüne seriyor.
SHOW TV'nin FARO ve Gold Yapım imzalı, izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi 'Veliaht'ın üçüncü bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı. Heyecanla beklenen yeni bölümde 'Timur'un veliaht 'Zafer Karslı' olarak ortaya çıkması tüm dengeleri değiştiriyor.
Yayınlanan tanıtımda Timur ve Reyhan, Karslı ailesine dahil olmalarının getirdiği ortak yükü konuşurken Zülfikar, Esenler Otogarı’nın taşıdığı anlamı ve elindeki mührün önemini Timur'a sert bir dille ifade ediyor.
Yahya, babasının intikamı için Zülfikar'ın her şeyini elinden alacağını açıkça dile getirirken, Zafer'i de hedef aldığını söylemesi dikkat çekiyor.
Yahya'nın, Zülfikar'ın evine gelmesi gerilimi artırırken Zafer'in yaşananlara tepkisi de giderek büyüyor.