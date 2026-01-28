Veliaht'ın 19'uncu bölüm fragmanı yayınlandı

SHOW TV'nin FARO ve Gold Yapım imzalı, izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi 'Veliaht'ın yeni bölümünden bir ön izleme sahnesi yayınlandı.

İşte 'Veliaht'ın 19'uncu bölüm fragmanı...

NELER BEKLİYOR?

Yayınlanan ön izlemede, otogarda Karslı ailesini bekleyen fırtınanın ilk işaretleri veriliyor. Öfkeli kalabalığın Derya'ya yönelmesiyle ortam bir anda kontrolden çıkarken, çaresizce kendini savunan Derya’nın yardımına Yahya tereddütsüz koşuyor.

Yahya’nın koruyucu tavrı ve Derya'ya uzanan eli, ikili arasındaki duygusal bağı ele verirken, yaşananlar Derya’yı derinden sarsıyor. Timur’un da gelmesiyle birlikte Derya, büyüyen kargaşanın içinden son anda kurtuluyor.

OYUNCU KADROSU

Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Rahimcan Kapkap, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler dizinin kadrosunda buluşuyor.