‘Veliaht'ın 22. bölümünden fragman yayınlandı

SHOW TV'nin FARO ve Gold Yapım imzalı, izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi 'Veliaht'ın yeni bölümünden bir ön izleme sahnesi yayınlandı. Geçmişin hesapları ve dinmeyen intikam ateşi, aileyi bir kez daha karşı karşıya getiriyor.

22. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yayınlanan ön izlemede eşinin ve çocuklarının babasının başına gelenlerin sorumlusu olarak gördüğü Zaro Ağa’dan hesap sormaya kararlı olan Zahide, öfkesinden ve kararından bir an bile geri adım atmıyor.

Zahide’nin adım adım ilerleyen intikam planlarıyla köşeye sıkışan Zaro Ağa ise oğlunu korumak uğruna kendi canını hiçe sayacak noktaya geliyor.

Zaro’nun kendini vurmasına Zahide engel olurken, bu büyük gerilimin ortasında Yahya’nın gözleri önünde Derya bayılıyor.

Zahide, Yahya’nın müdahale etmesine izin vermezken, kaosun içinde Derya’ya yardım eden isim Timur oluyor. Aileler arasındaki bu büyük karmaşada dengeler altüst olurken yeni bölümde yaşanacaklar heyecanla bekleniyor.