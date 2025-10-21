Veliaht'ın 7. bölümünden ilk fragman yayınlandı

SHOW TV'nin ilgi gören dizisi 'Veliaht'ın yeni bölümüne ait ilk tanıtım izleyiciyle buluştu. Peki, Veliaht'ın 7. bölümünde neler olacak?

SHOW TV'nin FARO ve Gold Yapım imzalı, izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi 'Veliaht'ın yeni bölümünden ilk tanıtımı yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda gizem ve intikam ateşi yükselirken 'Veliaht'ta tüm dengeler altüst oluyor.

Yayınlanan tanıtımda Yahya, Selim'in yaptıklarına karşılık kararı Timur'a, yani Zafer Karslı'ya bırakırken Timur'un kararı Selim'in kalması yönünde oluyor.

Zülfikar, Timur'a kimi temsil ettiğini sert bir dille hatırlatırken, otogarı öğreneceğini söylüyor.

Selim'in intikam ateşi giderek yükselirken, Zafer dışarı çıkmak için çabalıyor.  Yeni bölümde suların durulmayacağının sinyalleri verilirken, Yahya'nın gizli işine Ceset'in tanık olması merak konusu oluyor.