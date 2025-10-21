Veliaht'ın 7. bölümünden ilk fragman yayınlandı

1 / 5
SHOW TV'nin FARO ve Gold Yapım imzalı, izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi 'Veliaht'ın yeni bölümünden ilk tanıtımı yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda gizem ve intikam ateşi yükselirken 'Veliaht'ta tüm dengeler altüst oluyor.
2 / 5
Yayınlanan tanıtımda Yahya, Selim'in yaptıklarına karşılık kararı Timur'a, yani Zafer Karslı'ya bırakırken Timur'un kararı Selim'in kalması yönünde oluyor.
3 / 5
Zülfikar, Timur'a kimi temsil ettiğini sert bir dille hatırlatırken, otogarı öğreneceğini söylüyor.
4 / 5
Selim'in intikam ateşi giderek yükselirken, Zafer dışarı çıkmak için çabalıyor. Yeni bölümde suların durulmayacağının sinyalleri verilirken, Yahya'nın gizli işine Ceset'in tanık olması merak konusu oluyor.