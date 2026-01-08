'Veliaht'ın yeni bölümünden üçüncü tanıtım yayınlandı

SHOW TV'nin iddialı yapımı 'Veliaht'ın, yeni bölümü bu akşam var mı?' diye sorular aratılırken; diziden yeni bir tanıtım daha paylaşıldı. Aksiyon sahnelerinin damga vurduğu fragmanda, hikayenin kilit noktalarında yaşanacak büyük kırılmalar ilk kez görücüye çıktı...

1 / 4
'Veliaht'ın yeni bölümünden üçüncü tanıtım yayınlandı - Resim : 1

Yılbaşı haftası nedeniyle verilen zorunlu aranın ardından, bu hafta bazı dizilerin yeni bölümü ekrana verirken bazıları bir hafta daha ara verdi. 'Veliaht'ın bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği de merak edildi. 

2 / 4
'Veliaht'ın yeni bölümünden üçüncü tanıtım yayınlandı - Resim : 2

'Veliaht', 8 Ocak Perşembe, yeni bölümüyle ekranlara gelecek. 

3 / 4
'Veliaht'ın yeni bölümünden üçüncü tanıtım yayınlandı - Resim : 3

İzleyicileri ekran başına kilitleyen dizi 'Veliaht'ın yeni bölümünden aksiyon dolu bir tanıtım daha yayınlandı.

4 / 4
'Veliaht'ın yeni bölümünden üçüncü tanıtım yayınlandı - Resim : 4

İşte 'Veliaht'ın 16. bölüm 3. tanıtımı...