1-11 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Venedik Film Festivali bu sene 78'incisini düzenledi. 78. düzenlenen Venedik Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu.

78. Venedik Film Festivali'nde açılış Penelope Cruz'un başrolde oynadığı Pedro Almodovar'ın yeni filmi Madres Paralelas'la yapıldı.

Bu yıl festivalin en iyi ödülü olan Altın Aslan‘ı kazanan film Audrey Diwan'ın yönettiği L’événement – Happening filmi oldu.

Festivalde en iyi yönetmene verilen "Gümüş Aslan" ödülüne "The Power Of The Dog" filminin Yeni Zelandalı yönetmeni Jane Campion layık görüldü.

Törende en iyi erkek oyuncu ödülüne "On The Job: The Missing 8" isimli filmde gösterdiği performansla Filipinli John Arcilla layık görüldü.

En iyi kadın oyuncu ödülünü "Parallel Mothers" filmindeki rolüyle İspanyol oyuncu Penelope Cruz aldı.

Festival töreninde en iyi senaryo ödülünün sahibi "The Lost Daughter" filmini yazıp yöneten Maggie Gyllenhaal oldu.

Büyük jüri ödülünün sahibi ise Paolo Sorrentino imzalı The Hand of God oldu.

Bir sonraki Venedik Film Festivali'nin 31 Ağustos-10 Eylül 2022'de gerçekleşeceği açıklandı.

