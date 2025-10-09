Victoria Beckham kendi belgeselinin galasında ailesiyle boy gösterdi
Moda dünyasının ikonik ismi Victoria Beckham, hayatını konu alan belgeselinin galasında, ailesiyle birlikte boy gösterdi. Ancak ailesinden bir kişi eksikti...
1 / 5
Victoria Beckham, kendi belgeselinin galasına ailesinden bir kişi eksikle katıldı. Beckham, uzun zamandır görmediği oğlu Brooklyn'in yokluğunu hissetmemiş gibiydi.
2 / 5
Victoria Beckham, üç bölümlük belgesel dizinin tanıtımı için düzenlenen gecede memnuniyetini, yüzüne yansıyan gülümsemeyle gösterdi.
3 / 5
51 yaşındaki Victoria Beckham'a, Londra'daki gala gecesinde futbol efsanesi olan eşi David Beckham, 23 yaşındaki oğlu Romeo, 20 yaşındaki oğlu Cruz, Cruz'un 29 yaşındaki kız arkadaşı Jackie Apostel ve 14 yaşındaki kızı Harper eşlik etti.
4 / 5
Beckham çiftinin ABD'de yaşayan ve aralarının açık olduğu düşünülen 26 yaşındaki en büyük oğlu Brooklyn Beckham ve eşi Nicola Peltz, Victoria Beckham'ın özel gecesine katılmadı