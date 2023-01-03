Vücudunuz niye her soyunma odası aynasında farklı görünüyor? Nedenini anlattı

Queensland'den 26 yaşındaki Bree Lenehan, yerel alışveriş merkezindeki dört farklı soyunma odasına girdi ve aynı elbiseyi giyerek aynı pozda fotoğraflarını çekti. Bazıları iyi aynalar ve yumuşak ışık nedeniyle daha iyi bir görüntü sunarken, bazılarında sonuç beklediği gibi olmadı.

Bree, "Tüm soyunma odaları farklıdır. Bu yüzden kendinize karşı nazik olun. Hangi dış faktörlerin rol oynadığını asla bilemezsiniz. Ancak çoğu zaman gördükleriniz, durumun gerçekliğini yansıtmaz. Bu ister aynada olsun, ister kıyafet denerken, ister çevrimiçi fotoğraflarda olsun" diyor.

Genç kadının paylaşımı hem sert hem yumuşak ışıkta vücudunuzun nasıl görünebileceğini gösteriyor.

26 yaşındaki Bee, görüntüde ışık, açılar, poz, farklı lensler ve aynaların hepsinin etkili olduğunu söylüyor.

Bree'ye göre bazı mağazalar iyi görünmenizi sağlamak için ekstra özen gösteriyor. Örneğin, daha yumuşak aydınlatma kullanıyor. Bazı mağazalar ise vücudunuzun üzerine gölge düşüren sert aydınlatmayı tercih ediyor.