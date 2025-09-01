Wednesday oyuncuları Lady Gaga ve Jenna Ortega'nın gotik esintili gala tarzı
Netflix ve Spotify'ın iş birliğiyle düzenlenen “Graveyard Gala”, Wednesday dünyasını adeta gerçeğe dönüştürdü. Gecenin en çok konuşulan anı, şüphesiz Jenna Ortega ile Lady Gaga’nın kırmızı halıdaki buluşmasıydı.
Wednesday hayranları heyecanla bekliyor! Pop müziğin kraliçesi Lady Gaga'nın, Netflix'in gotik hit dizisi kadrosuna katılacak. Söylentilere göre Gaga, karanlık sırlarla dolu Nevermore Akademisi'nde gizemli bir öğretmeni canlandıracak.
Jenna Ortega'nın daha önce Lady Gaga ile çalışmak istediğini belirtmesi, hayranlar arasında büyük bir heyecan yaratmıştı. Bu nedenle Lady Gaga'nın Graveyard Gala etkinliğine katılımı, dizinin hayranları için uzun zamandır beklenen bir gelişme oldu.
Öte yandan sanatçının yeni şarkısı “Dead Dance”, Wednesday’in ikinci sezonunun ikinci kısmıyla birlikte 3 Eylül 2025’te yayınlanacak.
Ünlü şarkıcının canlandıracağı Rosaline Rotwood karakteri, Nevermore Akademisi’nde mitoloji ve büyü tarihi dersleri veren karizmatik bir öğretmen olarak izleyici karşısına çıkacak.