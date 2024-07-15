Y kuşağı neden daha yavaş yaşlanıyor?

Y kuşağının neden yaşlarına göre daha genç, Z kuşağının ise yaşlarına göre daha yaşlı göründüğüne dair uzun zamandır devam eden bir tartışma var. Tartışmanın en ilginç yanı, çoğunun Y kuşağından sonra doğan Z kuşağından geliyor olması. Tersine, pek çok Z kuşağı, bozulmuş süt gibi hızlıca yaşlandıklarını hissettiklerini söylüyor.

Y Kuşağı ve Z Kuşağı arasındaki farklı yaşlanma deneyimlerine ilişkin konuşmada eksik olan önemli bir unsur var: Y Kuşağı, SPF'yi benimseyen ve sigaradan kaçınan ilk nesildi, Z kuşağının çoğunluğu ise bunun tam tersini yapıyor.

Y kuşağı da cilt bakımında büyük hatalar yaptı. Ancak önceki nesillerin bilgeliğini ve hatalarını benimsemiş, şekerli içecekleri tüketmediler ve güneş koruyucuyu özenle ve doğru bir şekilde uygulamaya başladılar. Koruyucu kremi dışarı çıkmadan önce sürdüler ve gerektiğinde yeniden uyguladılar.

Güneş kreminin ötesinde, 80'li ve 90'lı yıllarda doğanlar günlük cilt bakım rutinlerinin diğer kısımları konusunda da oldukça titizdirler. 30'lu ve 40'lı yaşlarına yaklaştıkça, yaşlanmanın bazı belirgin belirtilerini yavaşlatmak için antioksidanlar ve retinoidler içeren ürünler kullanmaya başladılar. Cildi temizlemek, tedavi etmek, nemlendirmek ve ardından korumak, cildin sağlığını ve esnekliğini korumak için dermatologlardan destek alıyorlar.

Amerikan Dermatoloji Akademisi'nin 2023 yılında yaptığı bir ankete göre, Z kuşağının %20'si bronzlaşmanın kendileri için cilt kanserinden korunmaktan daha önemli olduğuna inanıyor ve %30'u bugün güzel bir makyajla "harika" görünmeyi tercih ettiklerini söylüyorlar.

Bunlar, güneşe karşı ihtiyatlı Y kuşağı için sindirilmesi gereken endişe verici istatistikler olabilir ancak Y kuşağının, etki sahibi kişilerin veya kendilerini "yaşam koçları" olarak ilan edenlerin karşı tartıştığı değil, büyük ölçüde uzmanların tavsiye dağıttığı bir zamanda büyümenin avantajına sahip olduğunu anlamak önemlidir.

Y KUŞAĞI ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİNİ BİLİYOR

1990'lı yıllarda, genel olarak kanser gibi cilt kanseri de önemli bir halk sağlığı sorunu olarak konuşulmaya başlanmıştı. Y kuşağı, erken teşhisin önemini ve rahatsız edici cilt lekelerinin tespitinde doktor muayenesi ve kendi kendine muayenenin rolünü erkenden fark etti ve tedbir aldılar.

Çalışmalar güneş koruyucunun en yaygın üç cilt kanserine karşı koruduğunu gösteriyor: skuamöz hücreli karsinom, bazal hücreli karsinom ve melanom.

Cilt bakım uzmanlarının Z kuşağının sağlığı konusunda endişelenmesine neden olan şey yalnızca güneş kremleriyle ilgili yaygın yanlış bilgiler değil. Yine TikTok sayesinde gençler arasında solaryum kullanımında rahatsız edici bir yeniden aydınlanma yaşandı.

Erken yaşlanmaya yol açabilecek diğer etkenler arasında elektronik sigara da yer alıyor. Elektronik sigarada kullanılan nikotin ve kimyasallar, cildimizi dolgun ve sıkı tutmaya yardımcı olan bir protein olan kolajenin parçalanmasına neden olabilir ve bazen dudak çevresinde çizgilere ve göz çevresinde şişkinliğe neden olabilir.

Dermatolog ve cilt bakım markası Fig.1'in kurucu ortağı Courtney Rubin, Z kuşağının 20'li yaşlarındaki Y kuşağından biraz daha yaşlı görünmesinin bir başka nedeninin de yaş grubu arasında cilt dolgu maddelerinin normalleşmesi olduğunu söylüyor. Elbette, Y kuşağı artık Botox ve Juvederm alıyor, ancak üniversitede enjekte edilemiyorlardı.

Rubin, 20'li yaşlarında dolgu yaptıran kişilerin bunu aslında bir restorasyon aracı olarak değil, yüz değişikliği için bir araç olarak kullandıklarını söylüyor. Dermatolog, "Yüz özelliklerinde büyük değişiklikler yaptığımızda, bir şeylerin pek de doğru görünmeme riski artıyor" dedi.

Genel olarak, Z kuşağının cilt bakımına yaklaşımının nasıl gelişeceğini söylemek zor çünkü onlar hala genç ve yaklaşımları geniş bir yelpazede yer alıyor. Z kuşağından güneşe duyarlı, bol su tüketen, dolgu maddeleri konusunda bekleyen veya tutucu olan çok sayıda genç var.