Ya Akrep olacaksın ya da Akrep'le evli: Grace Kelly'nin gizemli doğum günü daveti
Hollywood’un altın çağının prensesi ve Monako’nun zarafet ikonu Grace Kelly, sadece stili ve trajik hayat hikayesiyle değil, aynı zamanda sıra dışı tercihleriyle de efsaneleşti. Prenses Grace’in, 15 Kasım 1969 gecesi kutladığı doğum günü partisi, yıllar sonra bile magazin ve astroloji dünyasının en çok konuştuğu olaylardan biri olmaya devam ediyor: Yalnızca Akrep burçlarının katılabildiği gizemli davet...
Akrep burcu olan Prenses Grace, hayatı boyunca burcunun getirdiği yoğunluğu, sadakati ve ketumluğu taşıdı. Ancak bir doğum günü partisinde koyduğu kural, tüm dünyanın ilgisini çekti...
Davetli listesine girmek için iki şart vardı: Ya bizzat Akrep burcu olmak, ya da bir Akrep burcuyla evli olmak. Bu ilginç kural, o dönemin en ünlü isimlerinin bile davete katılımını burçlarına göre kısıtlıyordu. Prenses, davetine katılamayan dostlarından bu kural için anlayış beklemiş, katılanları ise yoğun ve benzersiz bir atmosferin içine çekmişti.
Davetliler arasında Avrupa sosyetesi, bazı kraliyet mensupları, bir İspanyol matador ve dönemin ünlü isimleri yer aldı. Hollywood efsanelerinden Elizabeth Taylor, "Akrep Balosu"na katılanlar arasındaydı. Kendisi Akrep burcu olmamasına rağmen, Akrep burcu olan eşi Richard Burton'a eşlik ederek, yalnızca Akreplere özel kutlamaya katılmasını sağladı.
Grace Kelly'nin 60 kişiden oluşan bu doğum günü daveti, onun sadece bir Hollywood yıldızı ya da Monako Prensesi değil, aynı zamanda kişisel değerlerine ve inançlarına sıkı sıkıya bağlı biri olduğunu gösterdi.