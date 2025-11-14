Ya Akrep olacaksın ya da Akrep'le evli: Grace Kelly'nin gizemli doğum günü daveti

Davetli listesine girmek için iki şart vardı: Ya bizzat Akrep burcu olmak, ya da bir Akrep burcuyla evli olmak. Bu ilginç kural, o dönemin en ünlü isimlerinin bile davete katılımını burçlarına göre kısıtlıyordu. Prenses, davetine katılamayan dostlarından bu kural için anlayış beklemiş, katılanları ise yoğun ve benzersiz bir atmosferin içine çekmişti.