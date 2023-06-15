Ya Çok Seversen dizisinden ilk fotoğraflar yayınlandı! İşte Ya Çok Seversen konusu ve oyuncuları
Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerinde yer aldığı ‘Ya Çok Seversen’ dizisinden ilk kareler yayınlandı. Yakında Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Ya Çok Seversen konusu ve oyuncularına yakından bakalım...
Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan ‘Ya Çok Seversen’ dizisinin setinden ilk kareler yayınlandı. Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, senaryosunu Kübra Sülün’ün yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda Ali Bilgin oturuyor. Ya Çok Seversen konusu ve oyuncularına yakından bakalım...
Ya Çok Seversen konusu
‘Ya Çok Seversen’, annesi öldükten sonra küçük yaşta gönderildiği yatılı okuldan bir daha aile evine dönmeyen ve kendi ayakları üstünde durarak yurtdışında yaşayan, kimseye güven duymayan Ateş ile gerçek ailesini hiç tanımamış, insanları kandırarak para kazanan Leyla’nın yollarının kesişme hikayesini konu alıyor.
Ya Çok Seversen oyuncuları
Ünlü oyuncular Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerinde yer aldığı Ya Çok Seversen'in kadrosu belli oldu.
- Hatice Aslan,
- Şerif Erol,
- Cemre Ebuzziya,
- Nazmi Kırık,
- Aziz Caner İnan,
- Mine Kılıç,
- Oğulcan Arman Uslu,
- Durukan Çelikkaya,
- Lara Pera Aslan,
- Özgün Akaçca ve
- Adin Külçe gibi başarılı isimler de yer alıyor.