Yalçın Hafızoğlu, 'Kızılcık Şerbeti' kadrosunda

SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna yeni bir isim katıldı.

SEYİRCİ KARŞISINA ÇIKIYOR

Dizinin bu akşam ekrana gelecek yeni bölümünde, Yalçın Hafızoğlu’nun hayat verdiği Emir karakteri, ilk kez izleyiciyle buluşacak. Çimen ve Emir’in arkadaş grubu sayesinde yollarının kesişeceği bölümde ikili, dolu dizgin bir aşka yelken açıyor.

'KIZILCIK ŞERBETİ' BU AKŞAM YAYINDA

Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini; Özgür Sevimli’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de...

