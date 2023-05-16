'Yalı Çapkını' bu hafta iki bölüm birden yayınlayacak

Başrollerini Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in paylaştığı, Star TV'de cuma akşamları ekrana gelen "Yalı Çapkını" dizisinin 12 Mayıs akşamı 32. bölümüyle ekrana gelmesi bekleniyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortak yayınından dolayı geçtiğimiz hafta ekranlara gelmeyen dizinin hayranlarına güzel haber geldi.

İKİ BÖLÜM YAYINLANACAK

'Yalı Çapkını' bu hafta iki bölümle birden izleyici karşısına geçmeye hazırlanıyor. 32. bölümüyle 16 Mayıs Salı akşamı ekrana gelmeye hazırlanan dizinin 33. bölümü ise yine kendi günü olan 19 Mayıs Cuma yayınlanacak.

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un başrolde olduğu dizide; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de yer alıyor.