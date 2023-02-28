Yalı Çapkını dizisinde beklenmedik ayrılık

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını, gerek oyuncu kadrosu gerek hikayesiyle izleyicileri çekmeyi başarıyor. Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin kadrosunda da bazı ayrılıklar yaşanacak.

YALI ÇAPKINI'NDA AYRILIK

Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; Yalı Çapkını dizisine veda eden isimde belli oldu. Dizinin konuk oyuncularından Fırat Çelik projeye veda edecek. Çelik, diziye Efe rolüyle dahil olmuş ve Ferit ile Seyran arasındaki tansiyonu artırmıştı.

YALI ÇAPKINI 22. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yalı Çapkını 22. bölüm fragmanında; Seyran ve Ferit'in arasının düzelmeye başladığı yeni bölümde, Ferit'in Seyran'a sürpriz hazırlığı yapması ve Seyran'ın onun peşinde olması dikkat çekti.