Yalı Çapkını dizisinden Arka Sokaklar'a transfer

Arka Sokaklar' dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. D Media tarafından çekilecek yeni bölümleri heyecanla beklenen fenomen dizinin kadrosuna son olarak bomba bir isim daha katıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, aktör Cansu Fırıncı 17 sezon boyunca ekranda kalan dizinin kadrosuna Emniyet Amiri Ünal rolüyle dahil olacak.

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Cansu Fırıncı geçen sezon başında Yalı Çapkını dizisinde İbrahim rolüyle seyirci karşısına çıkmış ancak hikâye planlandığı gibi gitmeyince projeden kendi isteğiyle ayrılmış ve şu açıklamayı yapmıştı:

"Canlandırdığım İbrahim karakterini yapımla anlaşmaya vararak sonlandırma kararı aldık. Dizinin reytingi bol, sezonları uzun olsun. Tüm ekip arkadaşlarıma başarılar dilerim. Yeni projelerde buluşmak üzere…."