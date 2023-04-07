Yalı Çapkını dizisine 2 yeni oyuncu dahil oluyor

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam gibi isimlerin başrolde olduğu Yalı Çapkını Cuma akşamları izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Star Tv’de yayınlanan dizinin kadrosuna 2 yeni oyuncu katılıyor.

Yalı Çapkını'na 2 yeni oyuncu

Birsen Altuntaş’ın haberine göre dizinin ekrana gelecek olan yeni bölümünde Bilge Can Göker “Nazan” karakterini canlandıracak ve Saffet ve Tarık’ın annesini oynayacak.

Muhammed Cangören ise Saffet Ağa rolüyle Tarık ve Saffet’in dedesini canlandıracak. Aile bir araya gelip kız istemeye gidecek.