Yalı Çapkını ne zaman başlıyor? Tarihli yeni fragman yayınlandı

Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını , seyircilerde merak uyandıran bir noktada sezon finali yapmıştı. Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin'in oturduğu, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in uyarladığı Yalı Çapkını dizisinin yeni sezon tarihi yayınlanan tanıtım fragmanı ile netleşti.

YALI ÇAPKINI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yalı Çapkını yeni sezon tarihi belli oldu. 9 Haziran akşamı 36. bölümüyle sezon finali yapan dizi, yeni sezon 37. bölümüyle 15 Eylül Cuma akşamı seyirciyle bulaşacak.

SEYRAN, FERİT'İ YALNIZ BIRAKMIYOR

Yalı Çapkını'nın haziran ayında yayınlanan sezon finalinde Ferit, Seyran'ı görmek için gittiği Gaziantep'te vurulmuştu. Yeni sezonda ise sağlık durumu ciddi olan Ferit, ambulans uçakla İstanbul'a getirtiliyor. Ferit'i bir an olsun yalnız bırakmayan Seyran, kanlar içinde kalan elbisesiyle dikkat çekerken Gülgün'ün gözyaşları sahneye damga vuruyor. Bir oğlunu toprağa veren Gülgün, Ferit'i yaralı şekilde görünce bir kez daha kahroluyor.

Dizinin yayınlanan yeni sezon fragmanında ise Seyran ve Ferit'in bir kez daha nikah masasına oturmaya hazırlandığı görülüyordu.