Yalı Çapkını'ndan ikinci tanıtım geldi: İşte yeni bölüm fragmanı!

Başrollerini Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'ndan yeni tanıtım geldi. İzleyenlerin merakla beklediği yeni bölüm fragmanında, yine herkesi nefeslerini tutacağı bir bölüm bekliyor.

37. BÖLÜMDE İZLEYİCİYİ NELER BEKLİYOR?

5 Eylül Cuma akşamı 37. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan Yalı Çapkını'nın tanıtımına; iyileşen Ferit'in dedesine rağmen Seyran ile yeniden evlenmesi ve Halis Ağa'nın kızı Nükhet (Binnur Kaya) ile torunu Kaya'nın (Taro Emir Tekin) yalıya gelmesi damga vurdu.

37. BÖLÜM 2. FRAGMAN

"Yalı Çapkını" yeni sezon ilk bölümüyle 15 Eylül Cuma akşamı Star'da yayınlanacak...