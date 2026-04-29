Bianca Somer Türkmen kimdir?

Yeniköy’de bulunan yalının sahibi olduğu belirtilen Türkmen’in hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Tasarım alanındaki çalışmalarıyla tanınan Bianca Somer Türkmen, hem Türkiye’de hem de uluslararası projelerde yer alan bir isim olarak biliniyor.

Bianca Somer kimdir, nereli?

Bianca Somer Türkmen, tasarım alanında faaliyet gösteren bir isim olarak tanınıyor. İç mekân düzenlemeleri, yaşam alanı tasarımları ve estetik projeler üzerine çalışmalar yürüten Türkmen, hem Türkiye’de hem de uluslararası platformlarda projeler geliştirmesiyle biliniyor.

İstanbul doğumlu olan Bianca Somer Türkmen, Rum-Ermeni kökenlidir. Ailesiyle birlikte uzun yıllardır Türkiye’de yaşamını sürdürmektedir.

Eğitim hayatına Saint Michel Fransız Lisesi’nde başlayan Somer, üniversite eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamlamıştır. Akademik altyapısını iş hayatına taşıyan Somer, özellikle tasarım ve marka geliştirme alanlarında çalışmalar yürütmektedir.

Bianca Somer ne iş yapıyor?

Bianca Somer Türkmen, moda ve tasarım alanındaki çalışmalarıyla tanınan bir isimdir. Türkiye’de moda dünyasında bilinen figürlerden biri olan Somer, aynı zamanda girişimci kimliğiyle de öne çıkmaktadır.

Bianca Somer Türkmen, moda sektöründe aktif olarak faaliyet göstermektedir. Tasarım projeleri, marka çalışmaları ve stil odaklı girişimleriyle bilinen Somer, hem Türkiye’de hem de uluslararası platformlarda çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Bianca Somer, tasarım trendleri, dekorasyon önerileri ve kişisel projelerine dair paylaşımlar yaparak geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştır.

Bianca Somer kaç yaşında, evli mi?

Bianca Somer Türkmen’in yaşıyla ilgili kamuoyuna yansıyan net bir bilgi bulunmuyor. Ancak kariyeri ve aktif projeleriyle özellikle son yıllarda dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

Ünlü tasarımcı Bianca Somer Türkmen, iş insanı Önder Türkmen ile evlidir. Çiftin bir çocuk sahibi olduğu bilinmektedir.