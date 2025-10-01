Tilly Norwood neden Hollwood'u karıştırdı?
Tilly Norwood adlı 'yapay zeka oyuncusunun' profesyonel oyuncularla aynı temsil çerçevesine alınması, Hollwood'u karıştırdı. Ancak Tilly Norwood gibi yapay karakterlerin gelecekte yalnızca sosyal medyada değil, geleneksel yapımlarda da yer alması mümkün görünüyor.
Tilly Norwood, sosyal medyasına bakıldığında genç ve gelecek vadeden bir oyuncu sanılabilir... Ancak Norwood, tamamen yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir komedi skeci sergiliyor.
Yapay zeka oyuncusu, Norwood'un "yeni Scarlett Johansson" olmasını istediğini söyleyen Hollandalı aktör ve komedyen Eline Van der Velden tarafından yaratıldı.
Bir yapay zeka karakterinin geleneksel oyuncular gibi temsil edilmesi fikri ise Hollywood’u epeyce karıştırdı.
Özellikle son yıllarda sık sık gündeme gelen yapay zeka temelli üretimler, oyuncuların haklarını ve sektördeki yerini sorgulatıyor.