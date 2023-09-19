Yargı dizisi yeni sezon tarihi belli oldu

Kanal D ekranlarının en çok sevilen ve izlenen dizisi Yargı yeni sezona başlıyor. Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in paylaştığı Yargı'nın fragmanı da yayınlandı. Merakla beklenen dizinin yeni sezon tarihi de belli oldu.

YARGI DİZİSİNİN YENİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizi, 64. bölümüyle üçüncü sezona başlayacak. 24 Eylül Pazar günü sezonun ilk bölümü Kanal D ekranlarından yayımlanacak.

YARGI DİZİSİNİN SEZON FİNALİNDE NE OLDU?

Ilgaz’ın arayışı hayatını yıkıp dağıtacak olan noktada sonlanmak üzeredir artık; kaderi, adalet bekçisi gibi gördüğü Turgut Ali’nin tuttuğu silahın namlusunun ucundadır. Hayatında gördüğü en büyük ihanet olacak kurşunlarla vurulmadan önce, Turgut Ali’yle ilgili öğreneceği bambaşka gerçekler vardır.

Ceylin, Parla’nın kayıp olduğunu duyar duymaz hemen harekete geçer. Ancak bu yolun sonu öyle bir yere bağlanır ki, Eren ve Ceylin kendilerini acı dolu bir bilinmezliğin içinde çırpınırken bulur.

YARGI DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI