Yargı'nın yeni sezon ilk tanıtımı yayınlandı! "Ben her yerde senin kokunu aradım"

Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Şükran Ovalı, Uğur Polat, Hüseyin Avni Danyal gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin sezon finali ekranlara damga vurmuştu. Heyecanla beklenen yeni sezon tanıtımı geldi.

Yeni sezonda neler olacak?

Sema Ergenekon’un usta kaleminin, Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu Yargı'nın 3. sezon fragmanında yer alan tanıtımda ikilinin duygusal hesaplaşması hem ilk bölüme damga vuracak. Fragmanda Ceylin’in “Dokunma bana, sen öldün. Sen ölmüştün, ben senin mezarına gittim” sözleri dikkat çekti.

Ilgaz ise, canından çok sevdiği kadının yaşadığı acının büyüklüğü karşısında eziliyor ve Ceylin'i teselli etmeye çalışıyor...

Yargı yeni sezon ne zaman?

Yarg yeni sezonuyla 24 Eylül Pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D'de.

Kadroya yeni isimler dahil oluyor

Her bölümü büyük heyecanla beklenen Yargı’nın 3’üncü sezonunda kadroya yeni isimler dahil oluyor. Dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş gibi isimlerden oluşan başarılı kadroya bu sezon Ferit Kaya, Seda Türkmen, Müge Bayramoğlu, Çağla Demir, Alican Altun, Ulvi Kahyaoğlu, Özlem Türay ve Ayşen Sezerel dahil oluyor.