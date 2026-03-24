Yasak Elma dizisi yeniden izleyiciyle buluşuyor
Ekranların sevilen dizisi Yasak Elma, yeni bir televizyon uyarlamasıyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Dört ana karakter üzerine kurulacak yapım için hazırlıklar başlarken, yeni sezonda izleyiciyle buluşması planlanıyor. İşte detaylar...
2018 yılında yayın hayatına başlayan ve 6 sezon boyunca ekranlarda yer alan Yasak Elma, yeni bir televizyon uyarlamasıyla yeniden gündeme geldi. Eda Ece ve Şevval Sam’ın başrollerinde yer aldığı dizi, yayınlandığı dönemde geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip edilmişti. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Medyapım’ın kurucusu Fatih Aksoy ve senarist Melis Civelek’in haklarına sahip olduğu projeyi tekrar ekrana taşımak için resmi çalışmalar başlatıldı.
İLK TOPLANTILAR GERÇEKLEŞTİ
Daha önce sinema filmi olarak da değerlendirilmesi planlanan yapım için bu kez dizi formatı öne çıktı. İlk toplantıları gerçekleştirilen projenin, yeni sezonda NOW kanalında izleyiciyle buluşması planlanıyor.
DÖRT ANA KARAKTER
Dizinin yeni versiyonunda hikayenin dört ana karakter üzerinden ilerlemesi bekleniyor. Eda Ece’nin hayat verdiği Yıldız, Şevval Sam’ın canlandırdığı Ender, Barış Aytaç’ın hayat verdiği Caner ve Melisa Doğu’nun canlandırdığı Asuman karakterlerinin merkeze alınacağı bir anlatım üzerinde duruluyor. Bu karakterlerin yeni dönemdeki rolleri, senaryonun temelini oluşturacak.
EDA ECE PROJEDE YER ALACAK MI?
Projenin gidişatıyla ilgili en çok merak edilen konulardan biri de Eda Ece’nin kadroda yer alıp almayacağı. Yapımcı Fatih Aksoy ile bayram öncesinde bir araya gelen oyuncunun projeye dair vereceği karar bekleniyor. Eda Ece’nin katılım durumu, çekim takvimini ve projenin genel yapısını netleştirecek.