Yasak Elma dizisi yeniden izleyiciyle buluşuyor

2018 yılında yayın hayatına başlayan ve 6 sezon boyunca ekranlarda yer alan Yasak Elma, yeni bir televizyon uyarlamasıyla yeniden gündeme geldi. Eda Ece ve Şevval Sam’ın başrollerinde yer aldığı dizi, yayınlandığı dönemde geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip edilmişti. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Medyapım’ın kurucusu Fatih Aksoy ve senarist Melis Civelek’in haklarına sahip olduğu projeyi tekrar ekrana taşımak için resmi çalışmalar başlatıldı.