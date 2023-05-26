Yasak Elma macerası sona eriyor! Final fragmanı yayınlandı

En uzun soluklu yapımlar arasında yer alan Yasak Elma, her hafta pazartesi günü FOX ekranlarında yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Murat Aygen, Şebnem Dönmez, Biran Damla Yılmaz gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Yasak Elma 178. bölümde final yapacağı açıklandı. Reyting rekortmeni dizinin final fragmanı da yayınlandı.

YASAK ELMA FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Melis Civelek ve Melis Gür'ün kaleme aldığı dizinin final bölümünde izleyiciyi çok şaşırtacak sürprizler olacak. Yayınlanan final fragmanında Ender ve Yıldız'ın ilk tanışma anından son hallerine kadarki bölüm gösteriliyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin son bölümü Caner Barış Aytaç ve Kumru’nun Biran Damla Yılmaz görkemli ve aksaklıkları nedeniyle de heyecan yaratan düğün sahneleriyle başlayacak. Finalin en önemli tarafı 2 yıllık zaman atlamasının yaşanması… Bu sırada bir ölüm olayı gerçekleşiyor. Bu ölüm dizideki tüm dengeleri değiştirecek. Final bölümünün ayrıca çok sayıda sürprizi de olacak.