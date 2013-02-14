1 milyar kadın ayağa kalkıyor

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Son yılların en büyük kadın hareketi V-Day ile milyonlar dans ederek kadına karşı her türlü şiddete tepkisini ortaya koyacak.

Amerikalı Kadın Aktivist Eve Ensler tarafindan başlatılan V-Day hareketi, yıllardır kadına yönelik her türlü şiddete dikkat çekmeye çalışıyor. Bu yıl kuruluşunun 15. yılı olması dolayısıyla Ensler, 14 Şubat‘ta tüm dünyada, 180 ülkede, 1 milyar kadını, dans etmeye, dans ederek “kadına şiddete” tavır almaya cağırıyor. “1 Milyar Yükseliyor” olarak türkçeye çevrilen (One Billing Rising) hareketi, ülkemizde de geniş kitlelerce destekleniyor ve çok sayıda kadın kuruluşu bu kampanyaya destek veriyor.



V-Day hareketine Türkiye’den de büyük destek var. KA.DER Kadıköy Şubesi’nin koordinasyonunda ve İstanbul Kadın Sivil Toplum Kuruluşlarının katkılarıyla 14 Şubat’ta Haydarpaşa Garı başta olmak üzere birçok noktada milyonlar, kadına karşı şiddete son vermek amacıyla dünya kadınlarıyla aynı günde dans ederek tepkisini ortaya koyacak. “14 Şubat 2013, şiddetle, ortak ve örgütlü mücadelede yeni bir adım olsun” diyen Kadın Sivil Toplum Örgütleri, “1 Milyar kadından biri de benim” diyen herkesi tacize, tecavüze, şiddete, enseste, ölüme “yeter” demek için dansa davet ediyor.



Koodinasyonunu KA.DER Kadıköy Şubesi’nin yürüttüğü bu hareket, tüm kadın odaklı STK’ların katkı ve desteğiyle ortak bir harekete dönüşüyor. İstanbul’daki tek aktivite bununla da sınırlı değil. İstanbul Platformu da Kadıköy Meydanı’nda ve Caferağa Spor Salonu’nda aktivite düzenliyor. İstanbul’da Beşiktaş, Sarıyer, Tarlabaşı’nda yapılacak aktivitelerin yanısıra İzmir’den Mersin’e, Bursa’dan Ankara’ya kadar ülkemizin çesitli yerlerinde kadınlar bu organizasyona destek veriyor.

