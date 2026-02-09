14 Şubat hangi güne denk geliyor? 2026 Sevgililer Günü ne zaman?

2026 yılı için Sevgililer Günü planlarını şimdiden yapmaya başlayanlar için beklenen tarih netleşti. Bu yıl 14 Şubat, hafta sonuna denk gelerek kutlamalar için ideal bir zaman dilimi sunuyor.

14 ŞUBAT NE ZAMAN?

14 Şubat Sevgililer Günü bu yıl Cumartesi gününe denk geliyor. Hafta sonu olması çalışan çiftler için cuma akşamından başlayan küçük seyahatler veya cumartesi günü için kapsamlı etkinlikler planlamayı oldukça kolaylaştırıyor.

SEVGİLİLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Sevgililer Günü'nün kökeni, hem antik pagan geleneklerine hem de erken dönem Hristiyan efsanelerine dayanan, yüzyıllar içinde evrilmiş oldukça ilginç bir hikayeye sahip.

Genel olarak üç ana temel üzerinde şekillendiği kabul edilir:

1. Aziz Valentine Efsanesi

En bilinen hikaye, M.S. 3. yüzyılda Roma’da yaşayan Rahip Valentine’e dayanır. İmparator II. Claudius, bekar erkeklerin daha iyi asker olduğunu düşünerek evlenmeyi yasaklamıştı. Valentine ise bu yasağa karşı gelerek gizlice çiftlerin nikahını kıymaya devam etti. Bu durum fark edilince hapse atıldı ve 14 Şubat 269 (veya 270) tarihinde idam edildi.

İlk "Valentine" Notu: Efsaneye göre Valentine, hapisteyken gardiyanın kızına aşık olmuş ve idam edilmeden hemen önce ona "Senin Valentine'ından" (From your Valentine) yazılı bir veda notu bırakmıştır. Bu ifade bugün hala kutlama kartlarında yaygın olarak kullanılır.

2. Lupercalia Festivali (Antik Roma)

Bazı tarihçiler, Sevgililer Günü’nün kökeninin Antik Roma’da 13-15 Şubat tarihlerinde kutlanan Lupercalia adlı bir bereket festivaline dayandığını belirtir. Bu festivalde genç kadınlar ve erkekler, isim çekilişiyle eşleştirilir ve bu birliktelikler çoğu zaman evlilikle sonuçlanırdı. M.S. 496 yılında Papa Gelasius, bu pagan festivalini yasaklayarak yerine Aziz Valentine'ı anma gününü (14 Şubat) getirmiştir.

3. Orta Çağ ve "Kuşların Eşleşme Günü"

Günün tamamen "romantik" bir anlam kazanması ise Orta Çağ’a (14. yüzyıl) dayanır. O dönemde İngiltere ve Fransa’da halk, 14 Şubat’ın kuşların eşleşme mevsiminin başlangıcı olduğuna inanırdı. Ünlü şair Geoffrey Chaucer, şiirlerinde bu günü ilk kez romantik aşkla ilişkilendiren isimlerden biridir.

Günün Evrimi

16. Yüzyıl: İlk yazılı tebrik kartları ortaya çıkmaya başladı.

1800'ler: Fabrikasyon üretimle Sevgililer Günü kartları ve hediyeleri tüm dünyaya yayıldı ve ticari bir boyut kazandı.

