İncil'de de adı geçen Laodikya Antik Kenti'nde sürdürülen kazı ve restorasyon çalışmalarında 1520 yıldır toprak altında bulunan anıtsal sütunlar ortaya çıkarıldı.

Denizli'nin antik Laodikya kentinde süren kazı ve restorasyon çalışmaları sırasında Anadolu'nun en büyük kutsal alanı Kuzey Kutsal Agora'nın 1520 yıl önceki depremde yıkılan sütunları gün yüzüne çıkarıldı. Laodikya Kazı Heyeti Başkanı Prof.Dr. Celal Şimşek, Anadolu'nun en büyük Agorası'nı ayağa kaldıracaklarını anlatırken bunun Türk ve dünya arkeolojisi için taşıdığı öneme dikkat çekti.Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle 11 yıldan bu yana yılın 12 ayı kazı ve restorasyon çalışmalarının sürdüğü Laodikya antik kenti, tarihe ışık tutmaya devam ediyor. 35 bin metrekarelik alana sahip Anadolu'nun en büyük kutsal alanı olarak bilinen Agora'nın bulunduğu alanda yapılan kazı çalışmalarında M.S. 494 yılında meydana gelen büyük depremde yıkılan 10 metre 80 santimetre yüksekliğindeki sütunlar yüzeyin 7 metre derinliğinde bulundu.Laodikya Kazı Heyeti Başkanı Prof.Dr. Celal Şimşek, kazı ve restorasyon çalışmalarının sürdüğü Kuzay Kutsal Agora'da bir süre önce radarla sütunlu galeriler belirlediklerini ve kazı çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirterek şöyle dedi:"1520 yıl önceki büyük depremden sonra Laodikya'yı insanlar terk etti. O depremde yıkılan sütunlar artık gün yüzüne çıktı. Denizli, birinci derecede deprem bölgesi ve bu bulgularla deprem varlığı iyice teyit edildi. 10 metre 80 santimetre yüksekliğindeki sütunlar nihayet gün yüzüne çıkartıldı. Sütunlar, rüzgar, toz ve bitki kalıntıları ve erozyonla oluşan tepenin altından çıkartıldı. Sütunların çıktığı alan arkeolojik park olarak korunacak. Anadolu'nun en büyük Agorası'nı ayağa kaldıracağız. Buranın ayağa kaldırılması Türk ve dünya arkeolojisi için önemli. Kazı yaptığımız bu alanın içinde Zeus ve Atena'nın tapınakları da var. Ayrıca, tapınaklarda büyük havuzlar da yer alıyor."(DHA/AA)