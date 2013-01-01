2013-2014 sezonu formaları

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Intersport, yeni sezonda lig maçlarına damgasını vuracak birbirinden özel takımların yeni formalarını mağazalarında satışa sunuyor.

2013-2014 sezonu için tasarlanan yepyeni formalar, Intersport mağazalarında taraftarlarını bekliyor. Siz de takımınızı desteklemek ve bu formalardan birine sahip olarak maç keyfini yaşamak istiyorsanız Intersport mağazalarına uğramayı unutmayın. Intersport Mağazaları; İstanbul’da Kanyon, Meydan, Kozzy, Novada, Optimum, Akbatı, İstanbul Forum ve Marmara Park AVM’de; Ankara’da Antares, Forum, Gordion, Kentpark ve Nata Vega AVM’de; Bursa’da Anatolium AVM’de; Antalya’da Terracity ve Erasta AVM’de…





