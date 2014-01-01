2014 Kişisel Gelişim Mutluluk Ajandası

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Kendiniz ve sevdikleriniz için harika bir hediye önerisi!

Mutluluk Ajandası'yla yıl sonunda geçmiş yılı değerlendirmeye ve yeni yıl için iyi dilekler oluşturmaya ne dersiniz? Bir psikolog tarafından hazırlanan Kişisel Gelişim Mutluluk Ajandası,

içerdiği egzersizler ve motive edici sözlerle kişilerin gün içinde kendini daha iyi hissetmelerine yardımcı oluyor ve bu becerilerini geliştirmede yol gösteriyor. Ajandayı kullananlar, her gün oluşturdukları kayıtlarla, haftalık, aylık, yıllık veya istedikleri bir zaman aralığında duygu durumlarını olumlu ve olumsuz ölçekte takip edebiliyor, bu sayede hayatlarının nasıl ilerlediğine dair kendi farkındalıklarını yaratabiliyorlar. Ajanda dilenirse günlük olarak da kullanılabiliyor. D&R mağazalarında bulabileceğiniz bu ajanda sevdikleriniz için iyi bir yeni yıl hediyesi olabilir!