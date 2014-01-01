Kendiniz ve sevdikleriniz için harika bir hediye önerisi!
Mutluluk Ajandası'yla yıl sonunda geçmiş yılı değerlendirmeye ve yeni
yıl için iyi dilekler oluşturmaya ne dersiniz? Bir psikolog tarafından
hazırlanan Kişisel Gelişim Mutluluk Ajandası,
içerdiği egzersizler ve motive edici sözlerle kişilerin gün içinde
kendini daha iyi hissetmelerine yardımcı oluyor ve bu becerilerini
geliştirmede yol gösteriyor. Ajandayı kullananlar, her gün
oluşturdukları kayıtlarla, haftalık, aylık, yıllık veya istedikleri bir
zaman aralığında duygu durumlarını olumlu ve olumsuz ölçekte takip
edebiliyor, bu sayede hayatlarının nasıl ilerlediğine dair kendi
farkındalıklarını yaratabiliyorlar. Ajanda dilenirse günlük olarak da
kullanılabiliyor. D&R mağazalarında bulabileceğiniz bu ajanda
sevdikleriniz için iyi bir yeni yıl hediyesi olabilir!