2017 senesinde İstanbul’da düzenlenen Shopping Fest’in konusu bu sene “paylaşmak” 1 ile 16 Temmuz arasında düzenlenen bu festivalde katılımı arttırmak ilk öncelik oluyor.

2016 İstanbul shopping fest ülkemizde yaşanan sıkıntılı dönemler nedeniyle katılımın az olduğu bir festival olmuştu. Ancak bu sene yapılan görkemli festival ile geçen senenin eksiklikleri de kapatılmaya çalışılıyor.



Alışveriş festivali gerçekleştirildiği yerler itibariyle hem modernizmi hem gelenekselliği bir araya getiriyor. Design İSF ve Kapalıçarşı alanları da bu isteği gerçekleştirmek için en ideal yerler olarak belirlendi. İstanbul Ticaret Odası başkanı olan İbrahim çağlar 2011 yılından beri İstanbul’da alışveriş festivalinin yapıldığını dile getiriyor. Alışveriş festivalinde birçok marka bir araya geliyor ve etkinliğe destek vermek için de birbirinden farklı kurumlar ve kuruluşlar birlikte hareket ediyor. Durum böyle olunca sanattan yemeğe kadar her alanla ilgili standlar açılıp katılımın artması sağlanabilme ihtimali artıyor.



İstanbul alışveriş festivalinin tek düzenlenme amacı tabii ki de sadece alışveriş değil. Bu festivale gelenler İstanbul’a ait kültürü de sanatı da birlikte görme imkânına erişiyor. Farklı tasarımlar, birbirinden farklı yarışmalar düzenlenerek en ilgi çekici aktivitelerin de gerçekleştirilmesi planlanıyor. Yapılan yarışmalar sonucu da verilecek ödüller Tescilli markalar Derneği tarafından hazırlanarak verilecek. Etkinliklerin hepsi İstanbul’un en gözde ve en büyük 9 alışveriş merkezlerinde gerçekleştiriliyor. Genel verilere bakıldığında etkinliğe katılan yerli ve yabancı tasarımcıların sayısı 200e yakın olarak gözüküyor. 15e yakın sanatçı ve sergi ile 150'yi aşan atölyeler ve sohbetler yapılıyor. Müzik ve dans performansları da göz önüne alındığında 30u aşkın etkinlikle İstanbul alışveriş festivalinin harika geçmesi sağlanıyor.



Festival her ne kadar alışveriş merkezlerinde gerçekleştiriliyor olsa da etkisi sokaklara taşıyor. Sanat, tasarım ve atölye festivallin temel hatlarını oluşturuyor. Yapılan etkinlikler, dinletiler, söyleşiler de bu çerçeve etrafında oluşturularak şekillendiriliyor.







İstanbul Alışveriş Festivali nerelerde kurulacak?

9 farklı alışveriş merkezinde kurulacak olan etkinlik Akasya, Capitol, Emaar Square, Forum İstanbul, İstinye park, Kanyon, Palladium, Venezia Mega Outlet ve Zorlu Center alışveriş merkezlerinde ayrı ayrı gerçekleştirilecek. Etkinliğe katılan birçok ünlü tasarımcı ile iletişime geçme imkânı da katılımcılara sunulmuş oluyor. Bahar korçan, Arzu Kaprol ve Gamze Saraçoğlu gibi moda dünyasında bilinirliği olan, birçok kişi tarafından takip edilen ünlü moda tasarımcıları da bu festivalde yerlerini alıyor. Hangi alanlara ait ürünlere ulaşabileceğiniz konusuna gelirsek saymakla bitmez diyebiliriz. Önceliği tabii ki de giyim ürünleri alıyor ancak bunların yanı sıra mücevherleri her türlü aksesuarlar, takılar da etkinlikte bulunuyor. Mobilyalar, seramikler, grafikler, kumaşlar, camlar ve bunlardan ayrı olarak kitaplar, kırtasiye ürünleri ile organik gıda ürünlerinin olduğu çok geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor.



Alışveriş festivalinin en göz alıcı yeri ise atölye çalışmalarının da yoğun bir şekilde yapılacak olmasıdır. Böylece etkinlik sadece alışverişten ibaret olmayacak ve alışveriş yaparken birçok farklı şeyi de öğrenme imkAnına sahip olunabilecek. Çok özel alanlarda sanatlarını gerçekleştiren birçok ünlü isim de bu atölyelerin oluşmasında öncülük ediyor. Günseli Kato, Malik Bulut, Yılmaz Kale, Ebru Yücel Kale, Elif Tutka, Rüstem Ekici gibi birbirinden değerli isim sergilerini ve tecrübelerini katılımcılarla buluşturuyor.



2017 senesinin en dikkat çekici alanını ise Kapalıçarşı’nın oluşturacağı düşünülüyor. Hem dünyanın hem de İstanbul’un en büyük ve en eski alışveriş merkezi olarak geçen Kapalıçarşı bünyesindeki tarihi hala kokusunda hissettiriyor.



Bu seneki etkinliğin Kapalıçarşı’da yapılacak kısmı için kullanılacak slogan ise “ Sen Hiç Kapalıçarşı’yı Gördün mü?” olacak. Böylece her zaman ihtişamlı olan Kapalıçarşı ilgisini daha da arttırmak amaçlanıyor. Yerli turistler için de yabancı turistler için de gezilip görülme için bile olsa Kapalıçarşı’nın hareketlenmesi eskiden Kapalıçarşı’ya olan ilginin çok daha fazlalaşmasını sağlayacak. Bu da eski ruhun yeniden gençleşerek alışverişte yitirdiğimiz bazı geleneklerimizin yeniden doğmasına olanak verecektir.

Kapalıçarşı’da da birçok ünlü ile yapılan söyleşiler ile katılımcılar arasında birebir etkileşim kurulabilecek. Zanaatkârlar da genç sanatçılara kendi tecrübelerini aktararak söyleşilerle, dinletilerle ve sergilerle ruhumuzun her noktasına dokunabilecek. Büyük modern alışveriş merkezlerinin atmosferinden çıkıp Kapalıçarşı’nın tarihi dokusunda İstanbul 2017 alışveriş festivalinin tadını yaşamak katılımcılara çok daha ayrı bir zevk verecek. Görünen o ki Kapalıçarşı’da gerçekleşen bu etkinlik festivalin en gözde noktası da olacak. Yapısı itibari ile en yeni markalar Kapalıçarşı içerisinde bulunsa bile zamanın getirdiği yenilikler buradaki geçmişin katılımcılarda yansıttığı büyüyü korumaya devam ediyor. Kapalıçarşı İstanbul Alışveriş festivali noktası bir festivalden beklenecek her noktayı sunuyor dersek yalan olmaz. Çünkü içerisinde hem tarih, hem alışveriş hem de öğretici ve keyif verici etkinlikler bulunuyor. Bu festival için alışveriş festivali demek aslında bu nedenle bira eksik kalıyor.