29 Ekim coşkusu

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Türkiye Motosiklet Platformu "Cumhuriyet Korteji"ni 6. kez düzenliyor.

Kortej bu yıl da, her yıl olduğu gibi, Suadiye Sahili’nde toplanıp Edirnekapı Şehitliği’ne doğru sürüşe başlayacak. Bu yıl kortej öncesi tek toplanma yeri belirlendi. Geçmiş yıllarda tertip edilen Avrupa Yakası toplanma noktası olmayacak ve tüm motosiklet severler bağımsız olarak Suadiye Sahili’nde toplanacak. Sakarya, Kocaeli, Tekirdağ, Yalova, Bursa gibi çevre illerden de katılımın olacağı korteje Marmara Bölgesi dışından da katılım bekleniyor.



29 Ekim Kortej Programı

Toplanma Yeri: İstanbul Anadolu Yakası / Suadiye Sahili

Toplanma Saati: 12:30

Kortej Hareket Saati: 13:00



Güzergâh

Suadiye Sahili’nde toplandıktan sonra saat 13’de yola çıkıp, Edirnekapı’ya varana kadar şu güzergâh takip edilecektir: Suadiye, Bağdat Caddesi, Kızıltoprak, E-5, Boğaziçi Köprüsü, Beşiktaş, Karaköy, Eminönü, Balat, Eyüp, Edirnekapı Şehitliği.



Kortej tüm motosiklet gruplarının katılımına açık.

