3 doğal yöntemle örümcekler evinizden nasıl uzaklaştırılır? Temizlik uzmanı anlatıyor

Norfolk'ta yaşayan temizlik uzmanı Anna Louisa, evinizin örümceklerden arınmasını ve olağanüstü kokmasını sağlayacak basit püf noktalarını Instagram'da paylaştı. Şu anda 320.000'den fazla beğeni alan videoda Anna, böcekleri uzak tutmak için çeşitli yöntemler deneyen ve test eden 'görevli bir kadın' olduğunu söyledi.

1. yöntem nane ve çay ağacı yağını karıştırın

Temizlik uzmanı, takipçilerine ilk önce evin giriş noktalarıyla ilgilenmelerini tavsiye etti.

Anne, takipçilerine bir bardak suyu 5 ila 10 damla nane veya çay ağacı yağı ile karıştırmaları talimatını verdi. Bu karışım daha sonra bir sprey şişesine konulmalı ve pencerelerinize, kapılarınıza püskürtülmeli.

Anna, bu etkili yöntemin örümcekleri caydıracağını çünkü örümceklerin 'bu yağların her ikisinin de kokusundan hoşlanmadıklarını' açıkladı.

2. yöntem paspas kovalarına portakal yağı eklemek

Eğitimde 3,2 milyon takipçisine paspas kovalarına portakal yağı da eklemelerini söyledi.

Anna'ya göre, 15 ila 20 damla koku eklemek sadece zeminlerinizin harika kokmasını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda ürpertici sürüngenleri de uzaklaştırıyor.

Şöyle devam etti: 'Nane ve çay ağacı gibi çok baskın değil, dolayısıyla zeminleriniz gibi daha geniş yüzeyler için mükemmel.'

3. yöntem ise evin etrafına tarçın çubuklarını dağıtmak

Anna'nın örümcükleri uzaklaştırmak için verdiği son tavsiye, evinizin etrafına tarçın çubukları dağıtmaktı.

Temizlik uzmanı, örümceklerin de tarçın kokusuna pek düşkün olmadıklarını belirterek şunları söyledi: 'Komodinin üzerine bir tane fırlattım.'

'Bunu atkestaneleriyle de yapabilirsiniz ama ben yürümeye başlayan çocuğum için tehlikeli olacağından bunu yapmamayı seçtim' diye açıkladı.

Ancak Anna, evcil hayvan sahiplerinin, tüylü arkadaşları için risk oluşturma ihtimaline karşı, evde esansiyel yağları kullanmadan önce her zaman araştırma yapmalarını öneren bir tavsiye niteliğinde uyarıda bulundu.