3 Mart Kanlı Ay Tutulması saat kaçta? Kanlı Ay Tutulması canlı izlenebilir mi?
Bugün (3 Mart 2026) gökyüzü meraklıları için yılın en görkemli olaylarından biri olan Kanlı Ay Tutulması gerçekleşiyor. Dünya'nın gölgesinin Ay'ı tamamen kaplamasıyla oluşacak bu tam Ay tutulması, görsel şölenin yanı sıra astrolojik olarak da güçlü etkiler taşıyor. Peki 3 Mart Kanlı Ay Tutulması saat kaçta? Kanlı Ay Tutulması canlı izlenebilir mi?
Bugün, 3 Mart 2026 tarihinde gerçekleşecek olan bu görkemli doğa olayı, bir "Tam Ay Tutulması" olsa da görsel etkisi nedeniyle tüm dünyada Kanlı Ay heyecanı yaratıyor.
Ay'ın tamamen karanlığa gömülmek yerine bakır rengine bürünmesinin sebebi Dünya'nın atmosferidir. Güneş ışınları atmosferimizden geçerken mavi ışık saçılır, ancak kırmızı ışık bükülerek Ay'ın üzerine düşer. Bu durum, aslında Dünya genelindeki tüm gün batımı ve gün doğumu renklerinin Ay yüzeyine yansımasıdır.
3 Mart Kanlı Ay Tutulması saat kaçta?
Tutulmanın Kritik Zaman Dilimleri (TSİ)
- Başlangıç: 11.44 (Yarı gölgeli evre ile süreç başlıyor)
- Kızıl Evre (Kanlı Ay): 14.04 - 15.02 arası (Ay'ın tam gölgeye girdiği en etkileyici zaman dilimi)
- Zirve Noktası: 14.33 (Maksimum tutulma anı)
- Bitiş: 17.23 (Ay'ın Dünya'nın gölgesinden tamamen çıkışı)
Neden Göremiyoruz?
Türkiye saatiyle tutulmanın en görkemli anı (maksimum evre) 14.33'te gerçekleşecek. Bu saat diliminde ülkemizde güneş tepede olduğu ve Ay henüz ufuk çizgisinin altında kaldığı için bu kızıl şöleni maalesef çıplak gözle izleme şansımız olmayacak. Ancak teknoloji sayesinde, Amerika veya Avustralya gibi tutulmanın geceye denk geldiği bölgelerden yapılan canlı yayınlarla bu anı takip etmek mümkün.