3 Mart Kanlı Ay Tutulması saat kaçta? Kanlı Ay Tutulması canlı izlenebilir mi?

Neden Göremiyoruz?

Türkiye saatiyle tutulmanın en görkemli anı (maksimum evre) 14.33'te gerçekleşecek. Bu saat diliminde ülkemizde güneş tepede olduğu ve Ay henüz ufuk çizgisinin altında kaldığı için bu kızıl şöleni maalesef çıplak gözle izleme şansımız olmayacak. Ancak teknoloji sayesinde, Amerika veya Avustralya gibi tutulmanın geceye denk geldiği bölgelerden yapılan canlı yayınlarla bu anı takip etmek mümkün.