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Yumuşak sesi ve caz kokan şarkıları ile Avrupa’nın en ünlü şarkıcılarından biri olmayı başaran Viktor Lazlo, 4 Aralık gecesi yepyeni projesi Billie Holiday Müzikali ile hayranlarıyla Cemal Reşit Rey'de buluşuyor…

Son stüdyo albümü “Begin the Beguine” ile sıcacık aşk kokan şarkılara imza atan Viktor Lazlo ilk romanı “La Femme Qui Pleure” ile Fransa'da büyük sükse yaparken, bir moda ikonu olarak gösterilmeye devam ediyor. Viktor Lazlo kendi sesi ve kendi tavrıyla 20. Yüzyılın en büyük şarkıcılarından biri Billie Holiday'in 20 güzel şarkısını yorumluyor...

Biletleri biletix'ten alabilirsiniz.

